Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 марта

Сегодня, 8 марта, пройдут три встречи в рамках 23-го тура второго по силе российского дивизиона — Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр Первой лиги на 8 марта.

Расписание матчей Первой лиги на 8 марта:

11:00. «Енисей» – «КАМАЗ»;

16:00. «Торпедо» Москва – «Родина»;

17:30. «Нефтехимик» – «Факел».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (39). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (15). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).