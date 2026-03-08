Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 8 марта

Сегодня, 8 марта, состоятся четыре матча в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 8 марта (время московское):

12:00. «Оренбург» — «Зенит»;

14:30. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала;

17:00. «Рубин» — «Краснодар»;

19:30. ЦСКА — «Динамо» Москва.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 19 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 42 очка после 19 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 40 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (15).

Самые титулованные футбольные клубы России: