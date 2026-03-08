«Рубин» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 43 набранных очка. Отрыв от второго места составляет одно очко. «Рубин» располагается на девятой строчке. У команды 23 очка в 19 турах. Отрыв от зоны переходных матчей — шесть очков.