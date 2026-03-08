Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Динамо Махачкала: прямая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 14:30 мск 8 марта 2026

«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 14:30
Комментарии

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 17 набранных очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. У команды 18 очков в 19 турах. Отрыв от зоны переходных матчей — одно очко.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Женский день — с РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и чемпион в Казани
Женский день — с РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и чемпион в Казани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android