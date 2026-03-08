ЦСКА — «Динамо»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» друг с другом:

РПЛ, 5-й тур, 17 августа 2025 года, «Динамо» — ЦСКА — 1:3;

Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, 16 апреля 2025 года, «Динамо» — ЦСКА — 0:0;

РПЛ, 23-й тур, 6 апреля 2025 года, ЦСКА — «Динамо» — 3:1;

Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, 12 марта 2025 года, ЦСКА — «Динамо» — 2:1;

РПЛ, 11-й тур, 6 октября 2024 года, «Динамо» — ЦСКА — 1:2.

С историей личных встреч ЦСКА и «Динамо» можно ознакомиться по ссылке.

Самые титулованные футбольные клубы России: