ЦСКА — Динамо Москва: как команды играли друг с другом последние пять матчей

ЦСКА — «Динамо»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» друг с другом:

РПЛ, 5-й тур, 17 августа 2025 года, «Динамо» — ЦСКА — 1:3;
Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, 16 апреля 2025 года, «Динамо» — ЦСКА — 0:0;
РПЛ, 23-й тур, 6 апреля 2025 года, ЦСКА — «Динамо» — 3:1;
Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, 12 марта 2025 года, ЦСКА — «Динамо» — 2:1;
РПЛ, 11-й тур, 6 октября 2024 года, «Динамо» — ЦСКА — 1:2.

С историей личных встреч ЦСКА и «Динамо» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

