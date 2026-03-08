«Милан» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Серии А начнётся в 22:45

Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даниэле Довери из Рима. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам 27 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 67 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 57 очков после 27 игр. Тройку лидеров с 56 очками замыкает «Наполи» после 28 матчей чемпионата.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Лацио» (15 марта), «Интер» на домашнем стадионе примет «Аталанту» (14 марта).