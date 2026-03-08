Скидки
Главная Футбол Новости

Милан — Интер: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Милан» — «Интер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 8 марта, состоится матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даниэле Довери из Рима. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Последние пять матчей «Милана» и «Интера» друг с другом:

Серия А, 12-й тур, 23 ноября 2025 года, «Интер» — «Милан» — 0:1;
Кубок Италии, 1/2 финала, 2-й матч, 23 апреля 2025 года, «Интер» — «Милан» — 0:3;
Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, 2 апреля 2025 года, «Милан» — «Интер» — 1:1;
Серия А, 23-й тур, 2 февраля 2025 года, «Милан» — «Интер» — 1:1;
Суперкубок Италии, финал, 6 января 2025 года, «Интер» — «Милан» — 2:3.

С историей личных встреч «Милана» и «Интера» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
