Флик отметил, что Ямаль провёл не лучший матч с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре нападающего Ламина Ямаля в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао (0:1), в котором он забил единственный мяч.

«Я думаю, что Ламин сегодня провёл свой не лучший матч, но он решил исход встречи… Когда у него есть пространство, он способен создавать моменты. И он создаёт такие комбинации, которые могут принести победу», — приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

