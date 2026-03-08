«Было непонятно, для чего смотрится этот момент». Корнеев — об отменённом голе «Ростова»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об отменённом голе «Ростова» в ворота «Балтики» (1:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 13-й минуте футболист ростовчан Умар Сако открыл счёт в этой игре, но взятие ворот отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Вообще было непонятно, для чего смотрится этот момент. По динамике, по всему, было понятно, что это чистый гол. Но опять мы видим эти линии откуда-то.

Фото: Кадр из трансляции

И ты видишь людей вроде и в воротах почти, на линии стоят, думаешь, ну как там-то может быть какая-то линия, миллиметр, который кто-то прочертил каким-то образом. Я не понимаю, как можно отменить такой гол», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».