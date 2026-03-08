Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Было непонятно, для чего смотрится этот момент». Корнеев — об отменённом голе «Ростова»

«Было непонятно, для чего смотрится этот момент». Корнеев — об отменённом голе «Ростова»
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об отменённом голе «Ростова» в ворота «Балтики» (1:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 13-й минуте футболист ростовчан Умар Сако открыл счёт в этой игре, но взятие ворот отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 40'     1:1 Роналдо – 90+3'    

«Вообще было непонятно, для чего смотрится этот момент. По динамике, по всему, было понятно, что это чистый гол. Но опять мы видим эти линии откуда-то.

Фото: Кадр из трансляции

И ты видишь людей вроде и в воротах почти, на линии стоят, думаешь, ну как там-то может быть какая-то линия, миллиметр, который кто-то прочертил каким-то образом. Я не понимаю, как можно отменить такой гол», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
