«Манчестер Юнайтед» интересен игрок сборной Кот-д'Ивуара стоимостью € 50 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к опорному полузащитнику сборной Кот-д'Ивуара и «Ноттингем Форест» Ибраиму Сангаре. Скауты «красных дьяволов» были впечатлены его доминированием в единоборствах и хладнокровием в стрессовых ситуациях. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «лесники», купившие футболиста в 2023 году примерно за € 35 млн, намерены начать переговоры о более высокой сумме. Ожидается, что «Ноттингем Форест» запросит € 45-50 млн за трансфер 28-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Сангаре принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

В составе сборной Кот-д'Ивуара Сангаре выиграл Кубок африканских наций в 2024 году.

