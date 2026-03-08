«Надоело уже эти линии чертить». Гришин — об отменённом голе в матче «Ростов» — «Балтика»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об отменённом голе «Ростова» в ворота «Балтики» (1:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 13-й минуте футболист ростовчан Умар Сако открыл счёт в этой игре, но взятие ворот отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Для меня это чистый гол, потому что при ударе Сако, мы видим, Андраде стоит за Голенковым, а пятка Рядно находится на линии ворот. Поэтому где они нашли «вне игры» и линии поставили, для меня непонятно. Для меня это чистый гол по-футбольному, не знаю, по-судейскому пусть они сами разбираются, потому что надоело уже вот эти линии чертить.

Фото: кадр из трансляции

Просто судьи портят этим игру, люди ждут голов. Голы — это эмоции. А они отменяют эти голы, которые нельзя отменять. Соответственно, у людей пропадает чувство праздника футбола. Люди приходят смотреть хорошие атаки, а не VAR-просмотры. Вне игры метр — они не судят, дают играть, а потом поднимают флажок. И такие вещи себе позволяют, не засчитывать голы и отнимать радость у людей. Зачем это делать?» — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».