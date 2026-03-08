Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Голкипер «Лацио» с русскими корнями Проведель предположительно выбыл до конца сезона

Голкипер «Лацио» с русскими корнями Проведель предположительно выбыл до конца сезона
Голкипер «Лацио» Иван Проведель получил повреждение плечевого сустава. В ближайшее время ему предстоит операция, сообщает пресс-служба клуба.

В официальном заявлении «Лацио» говорится, что причиной медицинского исследования стала постоянная боль в плече, связанная с травмой, полученной в одном из предыдущих матчей. МРТ-сканирование выявило повреждение плечевого сустава и поражение суставной губы лопатки. В ближайшие дни Проведелю будет проведена артроскопическая стабилизирующая операция.

По данным источника, существует вероятность того, что вратарь пропустит остаток сезона. В текущем сезоне Проведель сыграл за римскую команду 29 матчей, в 12 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Проведелю 31 год; его мать русская, а отец — итальянец.

