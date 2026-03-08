Скидки
Главная Футбол Новости

Оренбург — Зенит: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ 2025/2026, 8 марта

«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Вендел, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

