Гасилин: Захарян не вошёл в игру с «Атлетико» и не имел моментов
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал выступление полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 27‑го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой «Атлетико» со счётом 3:2. Захарян вышел на замену на 65‑й минуте, однако, по мнению Гасилина, не смог проявить себя на поле.
Испания — Примера . 27-й тур
07 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сёрлот – 5' 1:1 Солер – 9' 2:1 Гонсалес – 67' 2:2 Оярсабаль – 68' 3:2 Гонсалес – 81'
«Это хорошая новость. Чтобы получить шанс выйти в чемпионате, нужно показывать состоятельность на тренировках. В игру он не вошёл, у него не было мяча, моментов. Оценить игру Арсена я не могу. Он слишком мало встречался с мячом», — заявил Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
После этого матча «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице с 35 очками.
