Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Федерации футбола Мали назвали важным матч со сборной России

В Федерации футбола Мали назвали важным матч со сборной России
Комментарии

В пресс-службе Федерации футбола Мали поделились мнением о грядущем товарищеском матче со сборной России, который состоится 31 марта. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

«Этот международный товарищеский матч с командой России является контрольным для сборной Мали. Россия является очень важным соперником для команды. Без сомнения, что главный тренер Том Сенфье создаст конкурентоспособную и обновлённую команду после выступления на Кубке африканских наций, которое привело к коллективной отставке членов исполнительного комитета федерации», — сказали ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Мали.

На Кубке африканских наций — 2025 сборная Мали дошла до стадии 1/4 финала.

Материалы по теме
Официально
Сборная России объявила второго соперника на март 2026 года

Крупнейшая победа сборной России по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android