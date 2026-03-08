В Федерации футбола Мали назвали важным матч со сборной России

В пресс-службе Федерации футбола Мали поделились мнением о грядущем товарищеском матче со сборной России, который состоится 31 марта. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

«Этот международный товарищеский матч с командой России является контрольным для сборной Мали. Россия является очень важным соперником для команды. Без сомнения, что главный тренер Том Сенфье создаст конкурентоспособную и обновлённую команду после выступления на Кубке африканских наций, которое привело к коллективной отставке членов исполнительного комитета федерации», — сказали ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Мали.

На Кубке африканских наций — 2025 сборная Мали дошла до стадии 1/4 финала.

