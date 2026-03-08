Скидки
Главная Футбол Новости

Гвардиола дисквалифицирован на два матча

Гвардиола дисквалифицирован на два матча
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дисквалифицирован на два матча после того, как получил шестую жёлтую карточку в сезоне, что произошло в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Барнс – 18'     1:1 Савио – 39'     1:2 Мармуш – 47'     1:3 Мармуш – 65'    

Как подчёркивает журналист Саймон Байковски, эта дисквалификация не распространяется на финал Кубка английской лиги, где «горожане» встретятся с «Арсеналом» (22 марта). Испанский тренер пропустит игру 30-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (14 марта) и четвертьфинал Кубка Англии.

После 29 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 60 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на семь очков, однако у «горожан» есть игра в запасе.

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
