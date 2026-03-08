Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дисквалифицирован на два матча после того, как получил шестую жёлтую карточку в сезоне, что произошло в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).

Как подчёркивает журналист Саймон Байковски, эта дисквалификация не распространяется на финал Кубка английской лиги, где «горожане» встретятся с «Арсеналом» (22 марта). Испанский тренер пропустит игру 30-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (14 марта) и четвертьфинал Кубка Англии.

После 29 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 60 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на семь очков, однако у «горожан» есть игра в запасе.

Какие карточки есть в футболе: