Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Зенит» поздравил тренера по фигурному катанию Алексея Мишина с юбилеем

«Зенит» поздравил тренера по фигурному катанию Алексея Мишина с юбилеем
Комментарии

Футбольный клуб «Зенит» поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина с днём рождения. Сегодня, 8 марта, специалисту исполнилось 85 лет.

«Великий тренер, выдающийся петербуржец, болельщик «Зенита». Алексею Мишину — 85! С юбилеем!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых в телеграм-канале команды.

8 марта в рамках 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра игру обслужит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

