«Я хотел побить все рекорды». Гвардиола высказался о двухматчевой дисквалификации

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию, которой он был наказан после того, как получил жёлтую карточку в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3). Это предупреждение стало шестым для испанского специалиста в нынешнем сезоне.

«Я буду защищать свою команду. Несмотря ни на что, у нас все рекорды в этой стране, теперь у нас рекорд и по количеству жёлтых карточек среди тренеров. Я хотел побить все рекорды, и теперь я это сделал. Двухматчевая дисквалификация, и теперь я отдохну», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Байковски на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме Гвардиола дисквалифицирован на два матча

Какие карточки есть в футболе: