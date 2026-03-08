«Я хотел побить все рекорды». Гвардиола высказался о двухматчевой дисквалификации
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию, которой он был наказан после того, как получил жёлтую карточку в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3). Это предупреждение стало шестым для испанского специалиста в нынешнем сезоне.
Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Барнс – 18' 1:1 Савио – 39' 1:2 Мармуш – 47' 1:3 Мармуш – 65'
«Я буду защищать свою команду. Несмотря ни на что, у нас все рекорды в этой стране, теперь у нас рекорд и по количеству жёлтых карточек среди тренеров. Я хотел побить все рекорды, и теперь я это сделал. Двухматчевая дисквалификация, и теперь я отдохну», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Байковски на своей странице в социальной сети X.
Материалы по теме
Какие карточки есть в футболе:
Комментарии
- 8 марта 2026
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:57
-
10:46
-
10:26
-
10:23
-
10:17
-
10:07
-
10:00
-
09:58
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:15
-
09:15
-
09:14
-
09:11
-
09:05
-
05:39
-
04:56
-
03:24
-
03:16
-
01:17
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:51