Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

«Я хотел побить все рекорды». Гвардиола высказался о двухматчевой дисквалификации

«Я хотел побить все рекорды». Гвардиола высказался о двухматчевой дисквалификации
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию, которой он был наказан после того, как получил жёлтую карточку в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (1:3). Это предупреждение стало шестым для испанского специалиста в нынешнем сезоне.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Барнс – 18'     1:1 Савио – 39'     1:2 Мармуш – 47'     1:3 Мармуш – 65'    

«Я буду защищать свою команду. Несмотря ни на что, у нас все рекорды в этой стране, теперь у нас рекорд и по количеству жёлтых карточек среди тренеров. Я хотел побить все рекорды, и теперь я это сделал. Двухматчевая дисквалификация, и теперь я отдохну», — приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Байковски на своей странице в социальной сети X.

