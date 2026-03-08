Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Шпилевский высказался о состоянии газона на стадионе «Пари НН»

Алексей Шпилевский высказался о состоянии газона на стадионе «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил состояние поля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В субботу, 7 марта, подопечные белорусского специалиста одержали победу над «Сочи» (2:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

– Как вы оцените состояние поля в Нижнем Новгороде?
– Надо сказать большое спасибо нашим агрономам, что успели подготовить поле, несмотря на тяжёлые погодные условия. Может быть, поле не в идеальном состоянии, но в очень хорошем. Спасибо сотрудникам стадиона за работу! Дай бог, чтобы поле выдержало и было в таком же хорошем состоянии, а может быть, даже и лучше на матче с «Крыльями Советов», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Фактурная битва аутсайдеров! «Пари НН» выиграл, а «Сочи» пора готовиться к Первой лиге?
Видео
Фактурная битва аутсайдеров! «Пари НН» выиграл, а «Сочи» пора готовиться к Первой лиге?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android