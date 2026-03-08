Алексей Шпилевский высказался о состоянии газона на стадионе «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил состояние поля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В субботу, 7 марта, подопечные белорусского специалиста одержали победу над «Сочи» (2:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

– Как вы оцените состояние поля в Нижнем Новгороде?

– Надо сказать большое спасибо нашим агрономам, что успели подготовить поле, несмотря на тяжёлые погодные условия. Может быть, поле не в идеальном состоянии, но в очень хорошем. Спасибо сотрудникам стадиона за работу! Дай бог, чтобы поле выдержало и было в таком же хорошем состоянии, а может быть, даже и лучше на матче с «Крыльями Советов», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».