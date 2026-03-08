Скидки
Главная Футбол Новости

Райан Рейнольдс прокомментировал вылет «Рексема» из Кубка Англии от «Челси»

Комментарии

Актёр и совладелец «Рексема» Райан Рейнольдс прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии после поражения от «Челси» со счётом 2:4 в дополнительное время.

Кубок Англии . 1/8 финала
07 марта 2026, суббота. 20:45 МСК
Рексем
Рексем
Окончен
2 : 4
ДВ
Челси
Лондон
1:0 Смит – 18'     1:1 Оконкво – 40'     2:1 Дойл – 79'     2:2 Ачимпонг – 82'     2:3 Гарначо – 96'     2:4 Педро – 120+5'    
Удаления: Добсон – 90+3' / нет

«Ровно три года назад на этой неделе мы боролись за ничью с «Мейденхед Юнайтед» в Национальной лиге. А сегодня мы довели матч с «Челси» до дополнительного времени. Невероятно горжусь выступлением «Рексема», — написал Рейнольдс в соцсети.

«Рексем» дважды выходил вперёд благодаря голам Сэма Смита и Каллума Дойла. Однако в концовке основного времени команда осталась вдесятером после удаления Джорджа Добсона. В дополнительное время «Челси» смог сломить сопротивление хозяев: Алехандро Гарначо вывел лондонцев вперёд, а Жоао Педро закрепил победу на последних секундах. Также VAR отменил гол «Рексема», который мог бы привести к серии пенальти.

С момента приобретения клуба Райаном Рейнольдсом и Робом Макэлхенни в 2020 году «Рексем» совершил стремительный взлёт из полупрофессионального дивизиона в Чемпионшип и теперь борется за место в Премьер-лиге. После 35 туров «Рексем» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа с 57 очками.

