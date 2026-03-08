Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС большинством голосов поддержала удаление Вахании в матче «Краснодар» — «Ростов»

ЭСК РФС большинством голосов поддержала удаление Вахании в матче «Краснодар» — «Ростов»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила решение арбитра Антона Фролова удалить защитника Илью Ваханию в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – «Ростов» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Контакт руки Ильи Вахании с мячом наказуемый, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше. В данном эпизоде присутствуют критерии лишения соперника явной возможности забить гол, поскольку после сильного удара мяч летел в направлении не защищённых вратарём ворот, а позиции защитников не позволяли прервать его полёт», — говорится в решении комиссии на официальном сайте РФС.

Отмечается, что решение принято большинством голосов.

Комментарии
