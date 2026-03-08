Судья верно отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0) Алексея Сухого отменить взятие ворот сине-бело-голубых на 75-й минуте.

«Игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями.

Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар.

Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», — написано на официальном сайте РФС.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

