Судья верно отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура РПЛ — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0) Алексея Сухого отменить взятие ворот сине-бело-голубых на 75-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Игрок «Балтики» Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями.

Хиль, находясь достаточно близко от вратаря «Зенита» Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар.

Судья верно определил положение «вне игры» и отменил гол», — написано на официальном сайте РФС.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

