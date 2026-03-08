ЭСК РФС вынесла решение по отменённому голу Дзюбы в матче «Оренбург» — «Акрон»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила правильность решения арбитра Андрея Прокопова отменить гол нападающего Артёма Дзюбы в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Акрон» (2:0).

«Артём Дзюба находится в положении «вне игры» в момент передачи от Максима Болдырева. Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова. ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков», — говорится в решении комиссии на официальном сайте РФС.

Фото: кадр из трансляции

Отмечается, что решение принято единогласно.