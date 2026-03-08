Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Пари НН» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение главного арбитра матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Пари НН» (2:1) Рафаэля Шафеева назначить пенальти в ворота железнодорожников после видеопросмотра на 65-й минуте.

«Сергей Пиняев не нарушал правила в единоборстве за мяч с Максимом Шнапцевым.

Пиняев не предпринимал никаких действий против соперника, не менял направления своего движения, а контакт между игроками был инициирован самим атакующим игроком.

VAR неправильно оценил данное единоборство, ошибочно пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судье следовало оставить в силе своё первоначальное решение – продолжить игру», — говорится в решении комиссии на официальном сайте РФС.

Также комиссия единогласно постановила, что Шафеев верно не удалил полузащитника нижегородской команды Алекса Опоку Сарфо на 39-й минуте.

«Алекс Сарфо опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с Алексеем Батраковым и совершает безрассудный контакт с коленом соперника. Контакт происходит вскользь, открытой стопой, без применения чрезмерной силы.

Судье следовало зафиксировать нарушение правил со стороны Алекса Сарфо и вынести ему предупреждение за безрассудное поведение», — написано на сайте РФС.

