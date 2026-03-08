Скидки
22:45 Мск
ЭСК РФС оценила правильность назначения пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Динамо» Мх

Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила правильность решения арбитра Ивана Абросимова назначить пенальти на 22-й минуте матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» (Махачкала) – «Рубин» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25'     1:1 Шабанхаджай – 35'     2:1 Мастури – 90'    

«Игрок «Рубина» Велдин Ходжа совершает фол по неосторожности против игрока «Динамо» Хуссема Мрезига. Ходжа выставляет ногу и совершает ею контакт с ногой соперника, который движется к мячу. Данный контакт влияет на возможность футболиста «Динамо» продолжить движение к мячу», — говорится в решении комиссии на официальном сайте РФС.

Отмечается, что решение принято большинством голосов.

Новости. Футбол
