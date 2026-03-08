ЭСК РФС оценила правильность назначения пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила правильность решения арбитра Ивана Абросимова назначить пенальти на 22-й минуте матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» (Махачкала) – «Рубин» (2:1).

«Игрок «Рубина» Велдин Ходжа совершает фол по неосторожности против игрока «Динамо» Хуссема Мрезига. Ходжа выставляет ногу и совершает ею контакт с ногой соперника, который движется к мячу. Данный контакт влияет на возможность футболиста «Динамо» продолжить движение к мячу», — говорится в решении комиссии на официальном сайте РФС.

Отмечается, что решение принято большинством голосов.