Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Провели 19-й тур не так, как планировали». Мажич сделал обращение по поводу судейства

«Провели 19-й тур не так, как планировали». Мажич сделал обращение по поводу судейства
Комментарии

Директор судейского департамента Российского футбольного союза Милорад Мажич подчеркнул большое количество VAR-вмешательств в матчах 19-го тура Мир РПЛ. VAR вмешивался в каждой из восьми игр указанного тура.

«Добрый день! Я Милорад Мажич, директор судейского департамента Российского футбольного союза. Хочу сказать несколько слов о большой подготовке в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру. Ожидания были другими, ожидания были большими. Но провели тур не так, как планировали. Очень много VAR-вмешательств, могу сказать. Несколько непонятных и странных VAR-вмешательств. Но подготовка была хорошая, и ожидания от неё были очень большими. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», — сказал Мажич в видео в телеграм-канале РФС.

Материалы по теме
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android