«Провели 19-й тур не так, как планировали». Мажич сделал обращение по поводу судейства

Директор судейского департамента Российского футбольного союза Милорад Мажич подчеркнул большое количество VAR-вмешательств в матчах 19-го тура Мир РПЛ. VAR вмешивался в каждой из восьми игр указанного тура.

«Добрый день! Я Милорад Мажич, директор судейского департамента Российского футбольного союза. Хочу сказать несколько слов о большой подготовке в Турции, где мы готовились к первому весеннему туру. Ожидания были другими, ожидания были большими. Но провели тур не так, как планировали. Очень много VAR-вмешательств, могу сказать. Несколько непонятных и странных VAR-вмешательств. Но подготовка была хорошая, и ожидания от неё были очень большими. К сожалению, в 19-м туре есть и наша полная ответственность», — сказал Мажич в видео в телеграм-канале РФС.

