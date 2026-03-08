Скидки
22:45 Мск
Брайан Хиль прокомментировал матч «Балтики» с «Ростовом» и свой гол

Комментарии

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль прокомментировал результат матча 20-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», который завершился со счётом 1:1. Хиль открыл счёт на 39-й минуте, а в компенсированное время гол забил нападающий ростовчан Роналдо.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 40'     1:1 Роналдо – 90+3'    

– Как тебе сегодняшний матч?
– В матче было много борьбы – начиная с первой минуты и заканчивая последней.

– В первом круге с «Ростовом» тоже было много борьбы.
– Да-да, всё верно, но здесь было даже больше борьбы. В какой-то момент мы всё держали под контролем. Но, к сожалению, в последние минуты произошло то, что произошло.

– Расскажи про гол. Это была красивая комбинация.
– Это то, что мы тренировали, – пас на дальнюю штангу. Поэтому я всегда рад забивать и помогать команде.

– Ты рад, что наконец-то удалось забить? В первых двух матчах ноль голов, и сегодня наконец получилось.
– Ну конечно, конечно, рад. Думаю, я бы плакал, если бы сегодня не забил, – приводит слова Хиля Metaratings.

После 20 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. В следующем туре команда сыграет дома с ЦСКА.

