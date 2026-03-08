«Зенит» выложил ролик к 8 Марта: Соболев играет в CS, Джон Джон говорит на русском

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала видео в честь Международного женского дня 8 Марта. Согласно сюжету ролика, маскот клуба задаётся вопросом, что подарить девушке на праздник, и спрашивает советы у футболистов команды.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в видео играет в Counter-Strike 2 и в качестве вариантов подарков предлагает нож и другой дорогой инвентарь из игры. Вингер Андрей Мостовой говорит, что дарить надо золото, но призывает подождать до мая.

Бразильский новичок Джон Джон, обращаясь на русском языке, советует маскоту подарить «букет букет». Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип предлагает талисману команды подарить коня, но такая версия не нравится перешедшему из ЦСКА Игорю Дивееву.