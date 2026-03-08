Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Зенит» вышел в форме женской команды на матч с «Оренбургом»

«Зенит» вышел в форме женской команды на матч с «Оренбургом»
Комментарии

«Зенит» вышел в форме женской команды на матч 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Сине-бело-голубые играют в этой форме в честь Международного женского дня. В основе дизайна комплектов лежит узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'    

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Соболев снова забил! Но «Оренбург» давит на ворота «Зенита»! LIVE
Live
Соболев снова забил! Но «Оренбург» давит на ворота «Зенита»! LIVE

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
