«Зенит» вышел в форме женской команды на матч с «Оренбургом»

«Зенит» вышел в форме женской команды на матч 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Сине-бело-голубые играют в этой форме в честь Международного женского дня. В основе дизайна комплектов лежит узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

