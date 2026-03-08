«Оренбург» — «Зенит»: Мантуан не забил с пенальти на девятой минуте

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

