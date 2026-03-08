Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Зенит»: Соболев открыл счёт на 12-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'    

На 12-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев открыл счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на девятой минуте, нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
