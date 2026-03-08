Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Унаи Эмери может покинуть «Астон Виллу» по окончании сезона — Football Insider

Комментарии

54-летний испанский тренер Унаи Эмери, скорее всего, покинет «Астон Виллу» после завершения сезона. Основная причина — недовольство финансированием клуба. Испанца не устраивают ограничения на трансферы. Об этом сообщает издание Football Insider.

Несмотря на успехи команды, «Астон Вилла» в последние годы сталкивается с трудностями в соблюдении финансовых правил как в Премьер-лиге, так и в еврокубках. В феврале появились сообщения о том, что клуб снова будет оштрафован УЕФА, несмотря на прибыль, полученную в прошлом сезоне.

Это связано с тем, что «Астон Вилла» вновь нарушила правила УЕФА по расходам на состав команды. Эти правила ограничивают расходы клубов на заработную плату, трансферные сборы и комиссионные агентов до 70 процентов от их доходов.

Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» в 2022 году, когда клуб боролся за выживание. На данный момент команда занимает четвёртое место в АПЛ и на следующей неделе сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с «Лиллем».

