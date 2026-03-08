Соболев отпраздновал гол за «Зенит» перед трибуной «Оренбурга», изображая дирижёра

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев отпраздновал свой гол в ворота «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги перед болельщиками соперника. Команды играют в эти минуты на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После забитого мяча Соболев подбежал к трибуне хозяев и изобразил взмахи палочкой в стиле дирижёра.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.