Гол Соболева в матче с «Оренбургом» — первый после выхода в старте в текущем сезоне РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев открыл счёт на 12-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Этот гол стал первым для игрока после выхода в основном составе в текущем сезоне. Последний раз он забивал в РПЛ после выхода в стартовом составе ещё в мае прошлого года, когда команда встречалась с «Ростовом».

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Главный арбитр встречи — Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

Стоит отметить, что ранее, на девятой минуте, нападающий «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.