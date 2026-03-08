Судья верно отменил пенальти в пользу «Спартака» в начале игры РПЛ с «Сочи» — РФС

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) признал верным решение главного судьи матча 19-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (2:3) Евгения Буланова отменить пенальти в ворота хозяев на пятой минуте после видеопросмотра. Изначально арбитр назначил 11-метровый удар.

«Атакующий игрок, почувствовав контакт руками, преувеличивает его силу и последствия, после чего падает на газон. VAR правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, отменив пенальти», — сказано в видео на странице РФС в социальной сети VK.

