Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС единогласно поддержала все четыре спорных решения судьи матча «Оренбург» — «Акрон»

ЭСК РФС единогласно поддержала все четыре спорных решения судьи матча «Оренбург» — «Акрон»
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) подтвердила правильность решений арбитра Андрея Прокопова по всем четырём спорным эпизодам в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Акрон» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

«36-я минута. Судья правильно отменил взятие ворот «Оренбурга». Артём Дзюба находится в положении «вне игры» в момент передачи от Максима Болдырева. Плечо Дзюбы находится ближе к линии ворот соперника, чем стопа предпоследнего игрока обороны Эмила Ценова. ВАР принял верное фактическое решение, исходя из начертания офсайдных линий по указанным крайним точкам игроков.

66-я минута. Судья правильно назначил пенальти в ворота «Акрона» после видеопросмотра. Контакт мяча с рукой игрока «Акрона» Хетага Хосонова в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука Хосонова была неестественно поднята вверх, отставлена от тела и делала его неестественно больше.

74-я минута. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Контакт мяча с рукой игрока «Оренбурга» Данилы Ведерникова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Рука Ведерникова находится в естественном положении, очень близко к телу и не увеличивает его площадь.

76-я минута. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Контакт мяча с рукой защитника «Оренбурга» Алексея Татаева не является наказуемым. Положение руки Татаева было оправдано его движением в данной ситуации. Мяч попал в руку после рикошета от его ноги при попытке сыграть в мяч, очевидно изменив направление своего движения», — говорится в решении комиссии на официальном сайте РФС.

Отмечается, что все четыре решения приняты комиссией единогласно.

