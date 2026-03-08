Скидки
Футбол

Енисей — КАМАЗ, результат матча 8 марта 2026, счет 1:0, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» с минимальным счётом обыграл «КАМАЗ» в 23-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались красноярский «Енисей» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла в манеже в Красноярске. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Окладников – 87'    

Единственный гол в матче забил Андрей Окладников. Нападающий хозяев поля отличился в конце второго тайма, на 87-й минуте.

После 23 матчей в Первой лиге «Енисей» набрал 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» располагается на шестой строчке, у команды 33 набранных очка.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с «Шинником» 15 марта. За день до этого «КАМАЗ» встретится с волгоградским «Ротором» на домашнем стадионе.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
