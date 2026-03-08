«Енисей» с минимальным счётом обыграл «КАМАЗ» в 23-м туре Первой лиги

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari, в котором встречались красноярский «Енисей» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла в манеже в Красноярске. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Андрей Окладников. Нападающий хозяев поля отличился в конце второго тайма, на 87-й минуте.

После 23 матчей в Первой лиге «Енисей» набрал 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ» располагается на шестой строчке, у команды 33 набранных очка.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с «Шинником» 15 марта. За день до этого «КАМАЗ» встретится с волгоградским «Ротором» на домашнем стадионе.