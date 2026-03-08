«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Столбов, Ахметов, Шуманский, Чинеду.

«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 17 набранных очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. У команды 18 очков в 19 турах. Отрыв от зоны переходных матчей — одно очко.