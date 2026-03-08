Генич: футбол без движения мёртв. Если «Зенит» продолжит ходить по полю, то накажут

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре «Зенита» в первом тайме матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». После первой половины игры счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Футбол без движения мёртв. Если «Зенит» продолжит ходить по полю, то накажут. Общекомандно «Зенит» как будто в слоумоу передвигается», — написал Генич в своём телеграм-канале.

На девятой минуте нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар. На 12-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев открыл счёт.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке.

