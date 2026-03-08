Буланов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча РПЛ с «Сочи» — РФС

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) признал верным решение главного судьи матча 19-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (2:3) Евгения Буланова после видеопросмотра назначить пенальти в ворота красно-белых за нарушение в компенсированное ко второму тайму время.

«Руслан Литвинов «Спартак» без попытки играть в мяч держит соперника, в результате чего он падает на газон. VAR правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, назначив пенальти с вынесением жёлтой карточки», — сказано в видео на странице РФС в социальной сети VK.

