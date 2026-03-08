Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Буланов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча РПЛ с «Сочи» — РФС

Буланов верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча РПЛ с «Сочи» — РФС
Комментарии

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) признал верным решение главного судьи матча 19-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (2:3) Евгения Буланова после видеопросмотра назначить пенальти в ворота красно-белых за нарушение в компенсированное ко второму тайму время.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Руслан Литвинов «Спартак» без попытки играть в мяч держит соперника, в результате чего он падает на газон. VAR правильно оценил игровой эпизод и верно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял верное решение, назначив пенальти с вынесением жёлтой карточки», — сказано в видео на странице РФС в социальной сети VK.

Материалы по теме
Мостовой: не поверю, если «Спартак» не обыграет «Акрон». Это будет чемодан, вокзал…

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android