«В Англии такие пенальти не ставят». Журавель — о судействе в матче «Оренбург» — «Зенит»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Игра в футбол одна, но правила разные. Вот у нас в РПЛ такие пенальти вообще не вызывают вопросов: рука отставлена, сильно расширяет площадь тела, чистая точка.

Но вот в Англии такие пенальти не ставят. Там примерно такое объяснение: игрок не видит мяч, отставленная рука — органичное движение при прыжке, мяч находит руку. Вот недавно за такое не был наказан Райс, а ещё раньше защитник Кэш из «Виллы» вообще так неосознанно блокировал удар по воротам. Пенальти не было. Интересно, как будет на ЧМ и как вообще совместить два эти противоположных подхода.

Пока это писал, плохой парень Соболев забил с игры. Интересно, как теперь быть другому плохому парню Дурану», — написал Журавель в телеграм-канале.