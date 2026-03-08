Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«В Англии такие пенальти не ставят». Журавель — о судействе в матче «Оренбург» — «Зенит»

Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играют в эти минуты на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Педро – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Игра в футбол одна, но правила разные. Вот у нас в РПЛ такие пенальти вообще не вызывают вопросов: рука отставлена, сильно расширяет площадь тела, чистая точка.

Но вот в Англии такие пенальти не ставят. Там примерно такое объяснение: игрок не видит мяч, отставленная рука — органичное движение при прыжке, мяч находит руку. Вот недавно за такое не был наказан Райс, а ещё раньше защитник Кэш из «Виллы» вообще так неосознанно блокировал удар по воротам. Пенальти не было. Интересно, как будет на ЧМ и как вообще совместить два эти противоположных подхода.

Пока это писал, плохой парень Соболев забил с игры. Интересно, как теперь быть другому плохому парню Дурану», — написал Журавель в телеграм-канале.

