22:45 Мск
Вынесены решения ЭСК РФС по спорным эпизодам трёх матчей 22-го тура Первой лиги

Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела спорные эпизоды трёх матчей 22-го тура Лиги Pari: «Сокол» (Саратов) – «Челябинск», «Факел» (Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург), «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Арсенал» (Тула).

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 22-го тура Лиги Pari между «Соколом» и «Челябинском» (0:1) Матвея Заики назначить пенальти в ворота команды «Сокол» на 28-й минуте.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
28 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Челябинск
Челябинск
0:1 Гаджимурадов – 29'    
Удаления: нет / Кочиев – 58'

ЭСК РФС большинством голосов признала правильным решение главного арбитра матча 22-го тура Лиги Pari между «Факелом» и «Уралом» (1:0) Игоря Капленкова не назначать пенальти в ворота команды «Факел» на 90+6-й минуте.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Пуси – 43'    

Также ЭСК РФС большинством голосов признала ошибочным решение главного арбитра матча 22-го тура Лиги Pari между «КАМАЗом» и «Арсеналом» (1:1) Владимира Шамары засчитать взятие ворот команды «КАМАЗ» на 28-й минуте встречи.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
27 февраля 2026, пятница. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Алинви – 28'     1:1 Семенов – 89'    
