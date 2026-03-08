Вынесены решения ЭСК РФС по спорным эпизодам трёх матчей 22-го тура Первой лиги

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела спорные эпизоды трёх матчей 22-го тура Лиги Pari: «Сокол» (Саратов) – «Челябинск», «Факел» (Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург), «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Арсенал» (Тула).

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала правильным решение главного арбитра матча 22-го тура Лиги Pari между «Соколом» и «Челябинском» (0:1) Матвея Заики назначить пенальти в ворота команды «Сокол» на 28-й минуте.

ЭСК РФС большинством голосов признала правильным решение главного арбитра матча 22-го тура Лиги Pari между «Факелом» и «Уралом» (1:0) Игоря Капленкова не назначать пенальти в ворота команды «Факел» на 90+6-й минуте.

Также ЭСК РФС большинством голосов признала ошибочным решение главного арбитра матча 22-го тура Лиги Pari между «КАМАЗом» и «Арсеналом» (1:1) Владимира Шамары засчитать взятие ворот команды «КАМАЗ» на 28-й минуте встречи.