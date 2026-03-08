«Оренбург» прервал 15-матчевую серию «Зенита» без поражений в РПЛ

Поражением «Зенита» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2) прервалась серия без поражений сине-бело-голубых в соревновании из 15 матчей.

До встречи с «Оренбургом» команда Сергея Семака последний раз уступала в чемпионате России «Ахмату» (0:1) в 4-м туре. Эта игра состоялась 9 августа 2025 года. Затем «Зенит» четыре раза сыграл вничью и 11 раз победил.

После 20 матчей чемпионата России санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: