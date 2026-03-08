Скидки
Главная Футбол Новости

ЖФК «Спартак» показал новый комплект игровой формы от Jogel в розовом цвете

ЖФК «Спартак» показал новый комплект игровой формы от Jogel в розовом цвете
Комментарии

Пресс-служба ЖФК «Спартак» презентовала два комплекта игровой формы от бренда Jogel. Экипировка выполнена в розовом и чёрном цветах. В новой форме футболистки московской команды проведут сезон-2026 женской Суперлиги.

Фото: ЖФК «Спартак»

«Как сакура расцветает после зимы, так и наши чемпионки готовы ворваться в новый сезон в самой красивой и нежной форме Суперлиги.

Фото: ЖФК «Спартак»

Принт вдохновлён цветением сакуры — символом обновления, силы и красоты. Раскрывающиеся одновременно цветы создают гармонию и единство, отражая дух нашей команды, готовой к новым достижениям благодаря слаженной игре и поддержке друг друга!

Фото: ЖФК «Спартак»

Нежно-розовый цвет для полевых игроков, чёрно-розовый — для вратарей. Эта уникальная для «Спартака» расцветка точно станет одной из самых желанных покупок этой весны», — говорится в сообщении пресс-службы ЖФК «Спартак» в телеграм-канале.

