Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Зенит, результат матча 8 марта 2026, счет 2:1, 20-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» проиграл «Оренбургу» в РПЛ, Мантуан и Мостовой не забили с пенальти
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Педро – 62'     2:1 Болотов – 85'    

В начале встречи нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар. На 12-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. На 62-й минуте защитник хозяев Эмил Ценов восстановил равновесие. На 86-й минуте полузащитник Евгений Болотов вывел «Оренбург» вперёд. В компенсированное ко второму тайму время нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой не забил с пенальти.

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 12-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Крылья» забили быстрый мяч «Динамо» Мх! Чем ответит команда Евсеева? LIVE
Live
«Крылья» забили быстрый мяч «Динамо» Мх! Чем ответит команда Евсеева? LIVE

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android