«Зенит» проиграл «Оренбургу» в РПЛ, Мантуан и Мостовой не забили с пенальти

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В начале встречи нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар. На 12-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. На 62-й минуте защитник хозяев Эмил Ценов восстановил равновесие. На 86-й минуте полузащитник Евгений Болотов вывел «Оренбург» вперёд. В компенсированное ко второму тайму время нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой не забил с пенальти.

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 12-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: