«Глупая жёлтая карточка, возможно, применим санкции». Шпилевский — о Фаринье
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский раскритиковал футболиста Эдгардо Фаринью за предупреждение в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). Защитник не появлялся на поле, но получил четвёртую в сезоне жёлтую карточку, сидя на скамье запасных.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34' 2:0 Вешнер Тичич – 62' 2:1 Крамарич – 80'
– Фаринья получил жёлтую карточку и теперь точно не сыграет с «Крыльями Советов». Обидная потеря?
– Глупая и обидная жёлтая карточка. Мы обсудим это внутри, возможно, применим санкции, потому что нужно держать себя в руках. Посмотрим, как мы поступим. Но жёлтая карточка, безусловно, обидная, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».
