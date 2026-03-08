«Глупая жёлтая карточка, возможно, применим санкции». Шпилевский — о Фаринье

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский раскритиковал футболиста Эдгардо Фаринью за предупреждение в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). Защитник не появлялся на поле, но получил четвёртую в сезоне жёлтую карточку, сидя на скамье запасных.

– Фаринья получил жёлтую карточку и теперь точно не сыграет с «Крыльями Советов». Обидная потеря?

– Глупая и обидная жёлтая карточка. Мы обсудим это внутри, возможно, применим санкции, потому что нужно держать себя в руках. Посмотрим, как мы поступим. Но жёлтая карточка, безусловно, обидная, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».