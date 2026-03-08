Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Глупая жёлтая карточка, возможно, применим санкции». Шпилевский — о Фаринье

«Глупая жёлтая карточка, возможно, применим санкции». Шпилевский — о Фаринье
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский раскритиковал футболиста Эдгардо Фаринью за предупреждение в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). Защитник не появлялся на поле, но получил четвёртую в сезоне жёлтую карточку, сидя на скамье запасных.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

– Фаринья получил жёлтую карточку и теперь точно не сыграет с «Крыльями Советов». Обидная потеря?
– Глупая и обидная жёлтая карточка. Мы обсудим это внутри, возможно, применим санкции, потому что нужно держать себя в руках. Посмотрим, как мы поступим. Но жёлтая карточка, безусловно, обидная, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Материалы по теме
Фактурная битва аутсайдеров! «Пари НН» выиграл, а «Сочи» пора готовиться к Первой лиге?
Видео
Фактурная битва аутсайдеров! «Пари НН» выиграл, а «Сочи» пора готовиться к Первой лиге?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android