РПЛ сообщила о температуре -12-13°С в Казани за два часа до матча «Рубин» — «Краснодар»

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале проинформировала о температурных условиях в Казани за два часа до начала матча 20-го тура между «Рубином» и «Краснодаром». Игру должен принять стадион «Ак Барс Арена».

«За два часа до матча «Рубин» — «Краснодар» температура в Казани — -11-12°С.

Контрольный замер состоится в 16:00 за час до начала встречи.

Стоит отметить, что для комфорта зрителей на трибунах «Ак Барс Арены» работают инфракрасные обогреватели. Кроме того, клуб бесплатно предоставляет болельщикам универсальные грелки для рук, мягкие пенополиэтиленовые сидушки, а также горячий чай», — написано в сообщении РПЛ.

Ранее лига проинформировала, что по Регламенту для проведения матча делегат и судья в присутствии представителей команд могут трижды провести температурные замеры – за три часа, два часа и час до времени начала встречи. Температура воздуха при замерах должна быть в пределах рекомендованных значений — от -15°С до 35°С.

