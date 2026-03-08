«Дурацкое правило». Бубнов — о пенальти в матче «Оренбург» — «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

«Пока не будет введено правило, я уже об этом говорил, что пенальти должен ставиться только тогда, когда игрок делает движение рукой и играет рукой, это пенальти. Но в данном случае игрок рукой не играл, Соболев ему попал в руку, судья поставил пенальти.

Но сейчас такие пенальти ставим, потому что сейчас дурацкое правило увеличения объёма тела. Думаю, его в конце концов отменят», — сказал Бубнов в телеграм-канале.