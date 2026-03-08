Скидки
Булыкин: «Динамо» может хорошо выступить с ЦСКА — армейцам будет тяжеловато

Булыкин: «Динамо» может хорошо выступить с ЦСКА — армейцам будет тяжеловато
Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими ЦСКА и «Динамо». Встреча пройдёт сегодня, 8 марта. Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Матч будет в рамках чемпионата, вряд ли будет столько голов, как в Кубке. Но «Динамо» этими голами вселило в себя уверенность, что ребята всё могут, и показало хорошую реализацию. Думаю, что «Динамо» может хорошо выступить с ЦСКА. Всё будет зависеть от них.

У «Динамо» очень хорошо получается прессинг на чужой половине поля, особенно в игре со «Спартаком». ЦСКА придётся тяжеловато, но у армейцев опытная команда. Думаю, нас ждёт высокоинтенсивная игра с хорошей борьбой. А кто победит? Остаётся пока загадкой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
