Муфи показал судье денежный жест после пенальти в пользу «Зенита» на 90+5-й минуте

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи показал судье денежный жест после пенальти в пользу «Зенита» на 90+5-й минуте очного матча команд в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Марокканский футболист саркастично похлопал арбитру и намекнул на вознаграждение. Однако нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый удар.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 12-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Какие карточки есть в футболе: